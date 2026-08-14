Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag stärker

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.10 Prozent höher bei 6’735.01 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.079 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.003 Prozent fester bei 6’728.38 Punkten, nach 6’728.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6’691.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’739.01 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1.23 Prozent nach oben. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 6’505.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der ATX noch bei 5’921.80 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 4’771.50 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25.85 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6’780.42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.69 Prozent auf 174.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.99 Prozent auf 18.32 EUR), Wienerberger (+ 0.88 Prozent auf 20.68 EUR), OMV (+ 0.61 Prozent auf 65.80 EUR) und Österreichische Post (+ 0.49 Prozent auf 30.90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil voestalpine (-1.96 Prozent auf 45.90 EUR), Andritz (-1.23 Prozent auf 80.50 EUR), Palfinger (-0.81 Prozent auf 30.45 EUR), Lenzing (-0.22 Prozent auf 23.05 EUR) und BAWAG (-0.17 Prozent auf 180.40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 68’896 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch