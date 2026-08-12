Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX zum Start steigen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.14 Prozent höher bei 6’682.11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186.228 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.008 Prozent stärker bei 6’673.52 Punkten, nach 6’672.96 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’699.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’672.78 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0.435 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’484.89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5’848.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’716.84 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.86 Prozent zu. Bei 6’780.42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2.76 Prozent auf 156.40 EUR), PORR (+ 1.31 Prozent auf 38.80 EUR), STRABAG SE (+ 1.30 Prozent auf 85.70 EUR), EVN (+ 0.53 Prozent auf 28.20 EUR) und CA Immobilien (+ 0.42 Prozent auf 24.15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-0.85 Prozent auf 21.04 EUR), Lenzing (-0.65 Prozent auf 23.10 EUR), Raiffeisen (-0.41 Prozent auf 61.20 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.00 EUR) und OMV (-0.15 Prozent auf 65.35 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 31’021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 47.003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch