ATX 998663 / AT0000999982
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13.11.2026 12:26:17
Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen
Für den ATX geht es am Freitag aufwärts.
Am Freitag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0.43 Prozent auf 6’714.36 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 196.050 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.041 Prozent tiefer bei 6’683.14 Punkten, nach 6’685.89 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6’718.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’654.44 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 4.34 Prozent zu. Der ATX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6’627.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6’728.18 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 4’901.81 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 25.46 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4.30 Prozent auf 77.70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.45 Prozent auf 126.00 EUR), Wienerberger (+ 1.95 Prozent auf 16.70 EUR), Lenzing (+ 1.07 Prozent auf 11.32 EUR) und EVN (+ 0.80 Prozent auf 31.55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-1.75 Prozent auf 37.14 EUR), DO (-0.85 Prozent auf 232.00 EUR), UNIQA Insurance (-0.63 Prozent auf 18.78 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 20.90 EUR) und Andritz (-0.24 Prozent auf 84.60 EUR).
Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 283’570 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 45.837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.15 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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