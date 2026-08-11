Gewinne in Wien: Am Nachmittag Pluszeichen im ATX Prime

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.41 Prozent fester bei 3’290.53 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent fester bei 3’276.99 Punkten, nach 3’276.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’292.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’256.76 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3’189.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2’935.32 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 2’360.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 23.79 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 6.18 Prozent auf 79.00 EUR), voestalpine (+ 3.76 Prozent auf 47.44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.97 Prozent auf 152.60 EUR), Österreichische Post (+ 1.47 Prozent auf 31.05 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.30 Prozent auf 3.91 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Kapsch TrafficCom (-2.90 Prozent auf 4.68 EUR), Addiko Bank (-1.94 Prozent auf 25.30 EUR), Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR), Rosenbauer (-1.57 Prozent auf 62.80 EUR) und Vienna Insurance (-1.56 Prozent auf 69.30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die OMV-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 175’171 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46.614 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch