Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags

Am Montag gewinnt der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 1.07 Prozent auf 8’226.49 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.392 Prozent auf 8’107.08 Punkte an der Kurstafel, nach 8’139.00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8’107.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’234.00 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 7’803.33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’714.93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7’950.18 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.382 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 152’145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239.256 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch