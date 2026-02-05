Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’469 -0.3%  SPI 18’586 -0.2%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’568 -0.1%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’967 -0.1%  Gold 4’880 -1.7%  Bitcoin 54’431 -4.4%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 68.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Micron Technology951691Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Infineon-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Syngenta-Aktie: Womöglich Börsengang in Hongkong
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40-Performance im Fokus 05.02.2026 12:26:18

Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Airbus
173.34 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent auf 8’276.93 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.451 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.318 Prozent auf 8’288.47 Punkte an der Kurstafel, nach 8’262.16 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8’312.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’251.72 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.38 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 8’211.50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 7’891.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.997 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’996.59 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 71’494 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 262.591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’989.75 19.58 SJ4BMU
Short 14’283.19 13.64 SE3BRU
Short 14’802.48 8.95 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’469.24 05.02.2026 12:24:27
Long 12’877.37 19.72 S95BDU
Long 12’573.50 13.71 S3HB2U
Long 12’026.41 8.83 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’286.41 0.29%

finanzen.net News

Datum Titel
12:38 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
12:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
12:19 BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling
12:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
12:18 ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
12:18 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
12:18 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
12:18 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
12:18 ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
12:15 AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt