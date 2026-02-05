Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent auf 8’276.93 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.451 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.318 Prozent auf 8’288.47 Punkte an der Kurstafel, nach 8’262.16 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8’312.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’251.72 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.38 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 8’211.50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 7’891.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.997 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’996.59 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 71’494 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 262.591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch