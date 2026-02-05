Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
05.02.2026 12:26:18
Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
Der CAC 40 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.
Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent auf 8’276.93 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.451 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.318 Prozent auf 8’288.47 Punkte an der Kurstafel, nach 8’262.16 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8’312.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’251.72 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.38 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 8’211.50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 7’891.68 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.997 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’996.59 Zählern registriert.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 71’494 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 262.591 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Airbus SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Airbus SE
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
