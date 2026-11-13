CAC 40 998033 / FR0003500008
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13.11.2026 17:58:11
Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende auf grünem Terrain
So bewegte sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche letztendlich.
Der CAC 40 beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 8’368.91 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.500 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.213 Prozent tiefer bei 8’343.53 Punkten, nach 8’361.36 Punkten am Vortag.
Bei 8’378.21 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’337.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 3.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’827.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’650.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’232.49 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2.12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 236’678 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237.580 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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