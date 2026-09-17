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Index-Performance 17.09.2026 17:58:13

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der CAC 40 zeigte am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Stellantis
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Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.57 Prozent auf 8’186.93 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.427 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’176.99 Zählern und damit 0.447 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’140.59 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’209.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’142.16 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0.668 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’579.60 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 8’430.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’786.98 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.101 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 417’670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202.513 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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