Gewinne in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu

Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Plus von 0.61 Prozent auf 8’666.63 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.484 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.331 Prozent auf 8’642.34 Punkte an der Kurstafel, nach 8’613.82 Punkten am Vortag.

Bei 8’601.92 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’669.69 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’508.07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7’976.12 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 7’632.01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.75 Prozent. Bei 8’669.69 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 629’316 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233.724 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch