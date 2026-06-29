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Kursverlauf 29.06.2026 15:58:30

Gewinne in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone

Gewinne in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Montagnachmittag.

Stellantis
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Um 15:41 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 8’385.76 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.461 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.066 Prozent tiefer bei 8’379.36 Punkten, nach 8’384.87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’386.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’341.26 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8’183.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’701.95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 7’691.55 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.33 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 187’483 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 244.688 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.73 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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