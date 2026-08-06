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CAC 40 aktuell 06.08.2026 12:26:13

Gewinne in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40

Gewinne in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40

Mit dem CAC 40 geht es derzeit aufwärts.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
448.96 CHF -0.75%
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Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.73 Prozent auf 8’732.55 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.527 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.598 Prozent auf 8’721.14 Punkte an der Kurstafel, nach 8’669.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’742.21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’715.84 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1.94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’479.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’299.42 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 7’635.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.56 Prozent. Bei 8’742.21 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 83’153 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.569 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie hat mit 4.51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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