Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.78 Prozent stärker bei 16’496.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.903 Prozent fester bei 16’517.24 Punkten in den Handel, nach 16’369.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16’440.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’538.86 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.11 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, stand der NASDAQ Composite bei 15’580.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14’963.87 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11’860.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11.72 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16’538.86 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 21.34 Prozent auf 13.25 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 14.29 Prozent auf 0.08 USD), AXT (+ 10.82 Prozent auf 5.53 USD), MicroStrategy (+ 8.26 Prozent auf 1’674.23 USD) und Rambus (+ 7.83 Prozent auf 65.27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Comtech Telecommunications (-5.78 Prozent auf 3.26 USD), Geron (-4.51 Prozent auf 3.29 USD), Computer Programs and Systems (-4.28 Prozent auf 9.18 USD), Microvision (-4.14 Prozent auf 1.74 USD) und Apple (-3.65 Prozent auf 172.15 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14’075’099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.865 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch