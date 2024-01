Gewinne in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 37’711.02 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10.975 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.379 Prozent auf 37’552.91 Punkte an der Kurstafel, nach 37’695.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37’424.28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37’801.90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1.03 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 36’404.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33’804.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33’973.01 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.74 Prozent auf 271.38 USD), Nike (+ 2.05 Prozent auf 105.90 USD), Travelers (+ 0.92 Prozent auf 194.87 USD), IBM (+ 0.58 Prozent auf 162.16 USD) und 3M (+ 0.57 Prozent auf 108.92 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-3.02 Prozent auf 37.90 USD), Walgreens Boots Alliance (-2.63 Prozent auf 24.03 USD), Boeing (-2.27 Prozent auf 222.66 USD), Coca-Cola (-0.65 Prozent auf 59.81 USD) und Goldman Sachs (-0.58 Prozent auf 379.75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 13’715’580 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.623 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

