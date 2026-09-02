Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.46 Prozent auf 7’666.60 Punkte zu. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.765 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.120 Prozent stärker bei 7’640.60 Punkten, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’633.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’681.19 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’489.72 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’415.54 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.78 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dell Technologies (+ 15.81 Prozent auf 492.20 USD), Reddit (+ 9.31 Prozent auf 158.10 USD), Charter A (+ 8.74 Prozent auf 158.97 USD), Cerebras Systems (+ 6.89 Prozent auf 184.52 USD) und Lumen Technologies (+ 6.74 Prozent auf 6.81 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Palo Alto Networks (-9.28 Prozent auf 328.48 USD), Datadog A (-6.53 Prozent auf 209.23 USD), Edison International (-6.14 Prozent auf 55.19 USD), Palantir (-5.81 Prozent auf 169.46 USD) und Omnicom Group (-5.03 Prozent auf 81.76 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33’915’920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.598 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch