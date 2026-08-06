Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’039 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’348 2.6%  Bitcoin 52’425 0.4%  Dollar 0.8073 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

Motorola Solutions Aktie 12117355 / US6200763075

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 06.08.2026 16:00:50

Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels fester

Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels fester

Der S&P 500 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Motorola Solutions
377.79 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Um 15:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.10 Prozent auf 7’731.40 Punkte zu. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62.816 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’727.47 Zählern und damit 0.051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’723.55 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’713.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’738.98 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 3.02 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’537.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’365.12 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 6’345.06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.73 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’793.68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Motorola Solutions (+ 10.41 Prozent auf 483.74 USD), Parker Hannifin (+ 9.64 Prozent auf 1’092.99 USD), Occidental Petroleum (+ 5.41 Prozent auf 56.72 USD), Fox (+ 5.21 Prozent auf 54.92 USD) und Albemarle (+ 4.85 Prozent auf 124.60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Honeywell Aerospace (-21.78 Prozent auf 159.29 USD), AppLovin (-17.93 Prozent auf 342.89 USD), Western Digital (-15.01 Prozent auf 441.24 USD), Datadog A (-14.54 Prozent auf 242.00 USD) und Sandisk (-7.88 Prozent auf 1’244.14 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’600’260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.61 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Western Union Company

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten