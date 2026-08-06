Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels fester

Um 15:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.10 Prozent auf 7’731.40 Punkte zu. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 62.816 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’727.47 Zählern und damit 0.051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’723.55 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’713.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’738.98 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 3.02 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’537.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’365.12 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 6’345.06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.73 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’793.68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Motorola Solutions (+ 10.41 Prozent auf 483.74 USD), Parker Hannifin (+ 9.64 Prozent auf 1’092.99 USD), Occidental Petroleum (+ 5.41 Prozent auf 56.72 USD), Fox (+ 5.21 Prozent auf 54.92 USD) und Albemarle (+ 4.85 Prozent auf 124.60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Honeywell Aerospace (-21.78 Prozent auf 159.29 USD), AppLovin (-17.93 Prozent auf 342.89 USD), Western Digital (-15.01 Prozent auf 441.24 USD), Datadog A (-14.54 Prozent auf 242.00 USD) und Sandisk (-7.88 Prozent auf 1’244.14 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’600’260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.61 Prozent.

Redaktion finanzen.ch