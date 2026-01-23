Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 6’915.62 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.920 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.091 Prozent auf 6’907.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’913.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6’895.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’932.96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.734 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 6’909.79 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 6’738.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der S&P 500 6’118.71 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.833 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’986.33 Punkte. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Live Nation Entertainment (+ 6.39 Prozent auf 146.97 USD), Fortinet (+ 5.18 Prozent auf 81.64 USD), Alaska Air Group (+ 4.11 Prozent auf 50.87 USD), Gilead Sciences (+ 3.65 Prozent auf 135.93 USD) und ServiceNow (+ 3.54 Prozent auf 133.11 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Intel (-17.03 Prozent auf 45.07 USD), Capital One Financial (-7.56 Prozent auf 217.30 USD), Moderna (-6.09 Prozent auf 48.71 USD), SanDisk (-5.88 Prozent auf 473.83 USD) und West Pharmaceutical Services (-4.49 Prozent auf 236.66 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 56’486’838 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.795 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

