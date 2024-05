Gewinne in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.70 Prozent höher bei 5’304.72 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 45.032 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.361 Prozent stärker bei 5’286.88 Punkten in den Handel, nach 5’267.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’278.39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’311.65 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.012 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Wert von 5’071.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’088.80 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 4’115.24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11.85 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’341.88 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), Deckers Outdoor (+ 14.18 Prozent auf 1’032.90 USD), Ross Stores (+ 7.79 Prozent auf 142.13 USD), Enphase Energy (+ 6.54 Prozent auf 125.18 USD) und NRG Energy (+ 6.06 Prozent auf 86.00 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-19.60 Prozent auf 0.02 USD), Intuit (-8.35 Prozent auf 606.99 USD), Elevance Health (-4.14 Prozent auf 521.41 USD), Centene (-3.49 Prozent auf 74.63 USD) und Molina Healthcare (-2.60 Prozent auf 332.13 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 16’583’686 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.959 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 480.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch