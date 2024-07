Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.55 Prozent fester bei 5’615.35 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47.540 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.167 Prozent fester bei 5’593.88 Punkten, nach 5’584.54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’590.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’655.56 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.764 Prozent zu. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 5’421.03 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.04.2024, den Stand von 5’123.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’472.16 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 18.40 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’655.56 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 33.33 Prozent auf 0.02 USD), Enphase Energy (+ 6.86 Prozent auf 119.34 USD), Bank of New York Mellon (+ 5.24 Prozent auf 64.69 USD), Accenture (+ 4.24 Prozent auf 310.63 USD) und Ford Motor (+ 4.16 Prozent auf 14.03 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Wells Fargo (-6.02 Prozent auf 56.54 USD), Align Technology (-5.33 Prozent auf 242.65 USD), West Pharmaceutical Services (-3.10 Prozent auf 322.98 USD), Delta Air Lines (-3.05 Prozent auf 43.62 USD) und Biogen (-2.85 Prozent auf 230.06 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49’706’980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.288 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

