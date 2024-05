Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der S&P 500 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 5’306.04 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 44.752 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.176 Prozent stärker bei 5’314.04 Punkten in den Handel, nach 5’304.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 5’315.91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’280.89 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, stand der S&P 500 bei 5’099.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der S&P 500 mit 5’069.76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 4’205.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11.87 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5’341.88 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 43.03 Prozent auf 0.03 USD), NVIDIA (+ 6.98 Prozent auf 1’139.01 USD), Ralph Lauren A (+ 4.50 Prozent auf 181.25 USD), Deckers Outdoor (+ 4.48 Prozent auf 1’079.14 USD) und Freeport-McMoRan (+ 4.08 Prozent auf 53.63 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Moderna (-8.05 Prozent auf 153.20 USD), Hanesbrands (-6.64 Prozent auf 4.78 USD), MarketAxess (-4.86 Prozent auf 206.35 USD), Pentair (-4.59 Prozent auf 78.95 USD) und Palo Alto Networks (-4.23 Prozent auf 308.01 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17’215’086 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.940 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

2024 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 597.01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch