Gewinne in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel letztendlich um 0.89 Prozent auf 5’224.62 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 42.945 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.023 Prozent stärker bei 5’179.70 Punkten in den Handel, nach 5’178.51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’226.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’171.55 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’975.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’698.35 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Wert von 3’951.57 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10.16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’226.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 40.00 Prozent auf 0.07 USD), Paramount Global (+ 11.80 Prozent auf 12.51 USD), Gap (+ 6.26 Prozent auf 26.99 USD), Ford Motor (+ 4.88 Prozent auf 12.90 USD) und Carnival (+ 4.79 Prozent auf 16.85 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-3.41 Prozent auf 0.04 USD), Nasdaq (-2.53 Prozent auf 60.88 USD), Amcor (-2.45 Prozent auf 9.15 USD), Equinix (-2.33 Prozent auf 824.88 USD) und The Hershey (-2.07 Prozent auf 198.03 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 18’067’653 Aktien gehandelt. Mit 2.854 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 272.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch