Gewinne in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu

Um 20:01 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.40 Prozent aufwärts auf 5’340.37 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 43.384 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.118 Prozent tiefer bei 5’313.02 Punkten, nach 5’319.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’358.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’300.84 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 3.67 Prozent nach oben. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 5’576.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’214.08 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 4’467.71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12.60 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 15.38 Prozent auf 0.02 USD), Akamai (+ 11.53 Prozent auf 102.13 USD), Expedia (+ 10.00 Prozent auf 129.77 USD), DXC Technology (+ 6.49 Prozent auf 19.52 USD) und Eli Lilly (+ 5.83 Prozent auf 894.57 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Sealed Air (-8.18 Prozent auf 32.65 USD), Perrigo Company (-3.51 Prozent auf 26.93 USD), Las Vegas Sands (-2.94 Prozent auf 38.65 USD), Intel (-2.90 Prozent auf 19.90 USD) und West Pharmaceutical Services (-2.30 Prozent auf 286.29 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’517’734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.920 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

