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02.09.2026 20:03:25
Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Für den S&P 500 geht es derzeit aufwärts.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.48 Prozent stärker bei 7’668.35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.765 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.120 Prozent fester bei 7’640.60 Punkten, nach 7’631.47 Punkten am Vortag.
Bei 7’633.62 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’681.19 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.379 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 7’489.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’609.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’415.54 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.81 Prozent zu Buche. Bei 7’816.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 8.71 Prozent auf 462.00 USD), Reddit (+ 7.51 Prozent auf 155.50 USD), Skyworks Solutions (+ 7.40 Prozent auf 72.40 USD), Charter A (+ 7.28 Prozent auf 156.83 USD) und Lumen Technologies (+ 6.74 Prozent auf 6.81 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Palo Alto Networks (-10.79 Prozent auf 323.01 USD), Datadog A (-6.37 Prozent auf 209.59 USD), Palantir (-5.96 Prozent auf 169.20 USD), Edison International (-5.77 Prozent auf 55.41 USD) und Fortinet (-5.39 Prozent auf 153.13 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19’062’015 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.598 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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