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Marktbericht 08.06.2026 16:02:41

Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel mit Gewinnen

Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

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Am Montag legt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0.53 Prozent auf 7’423.12 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.635 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.838 Prozent stärker bei 7’445.59 Punkten, nach 7’383.74 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7’421.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’458.57 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 08.05.2026, mit 7’398.93 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der S&P 500 bei 6’740.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 6’000.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.23 Prozent nach oben. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 9.76 Prozent auf 108.85 USD), Micron Technology (+ 9.44 Prozent auf 945.60 USD), KLA-Tencor (+ 7.14 Prozent auf 2’066.96 USD), Applied Materials (+ 6.54 Prozent auf 482.62 USD) und Corning (+ 6.28 Prozent auf 188.74 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Hershey (-3.09 Prozent auf 178.88 USD), EchoStar A (-2.74 Prozent auf 113.09 USD), Colgate-Palmolive (-2.64 Prozent auf 86.24 USD), PayPal (-2.62 Prozent auf 35.26 EUR) und News B (-2.47 Prozent auf 30.42 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7’992’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.310 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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