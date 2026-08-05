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S&P 500-Marktbericht 05.08.2026 20:03:19

Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind

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Aktueller Marktbericht zum S&P 500.

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Am Mittwoch klettert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.05 Prozent auf 7’740.02 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61.862 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.648 Prozent höher bei 7’786.64 Punkten in den Handel, nach 7’736.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’722.36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’793.68 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 3.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 7’259.22 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 6’299.19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’793.68 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Perrigo Company (+ 22.82 Prozent auf 13.24 USD), Charles River Laboratories International (+ 10.46 Prozent auf 258.61 USD), International Flavors Fragrances (+ 8.99 Prozent auf 88.16 USD), Booking (+ 7.01 Prozent auf 207.88 USD) und Newmont (+ 6.97 Prozent auf 104.54 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DaVita (-17.33 Prozent auf 188.47 USD), Lumen Technologies (-9.02 Prozent auf 6.11 USD), CDW (-8.64 Prozent auf 140.70 USD), SBA Communications REIT (A) (-6.84 Prozent auf 175.05 USD) und Uber (-6.83 Prozent auf 67.07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’899’248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Booking Holdings 173.88 3.86% Booking Holdings
CDW Corp (New) 111.39 -2.51% CDW Corp (New)
Charles River Laboratories International Inc. 212.71 1.55% Charles River Laboratories International Inc.
DaVita Inc Registered Shs 144.89 -2.50% DaVita Inc Registered Shs
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 105.48 -1.24% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 68.25 -1.70% International Flavors & Fragrances Inc.
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5.09 1.35% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Newmont Corporation 91.60 9.48% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 181.17 2.35% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 10.34 0.51% Perrigo Company PLC
SBA Communications REIT (A) 148.48 0.87% SBA Communications REIT (A)
Uber 60.59 8.74% Uber
Western Union Company 5.70 -2.10% Western Union Company

Booking Holdings am 05.08.2026

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