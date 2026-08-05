Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Marktbericht
|
05.08.2026 20:03:19
Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktueller Marktbericht zum S&P 500.
Am Mittwoch klettert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.05 Prozent auf 7’740.02 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61.862 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.648 Prozent höher bei 7’786.64 Punkten in den Handel, nach 7’736.52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’722.36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’793.68 Zählern.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 3.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 7’259.22 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 6’299.19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’793.68 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Perrigo Company (+ 22.82 Prozent auf 13.24 USD), Charles River Laboratories International (+ 10.46 Prozent auf 258.61 USD), International Flavors Fragrances (+ 8.99 Prozent auf 88.16 USD), Booking (+ 7.01 Prozent auf 207.88 USD) und Newmont (+ 6.97 Prozent auf 104.54 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil DaVita (-17.33 Prozent auf 188.47 USD), Lumen Technologies (-9.02 Prozent auf 6.11 USD), CDW (-8.64 Prozent auf 140.70 USD), SBA Communications REIT (A) (-6.84 Prozent auf 175.05 USD) und Uber (-6.83 Prozent auf 67.07 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’899’248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagabend an Boden (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Uber pledges $10bn to win robotaxi race (Financial Times)
|
05.08.26
|Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Uber Schweiz von Betrügern offenbar um 1,5 Millionen Franken geprellt - Aktie im Plus (AWP)
Analysen zu International Flavors & Fragrances Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Booking Holdings am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’744.22
|0.44%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.