Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.75 Prozent fester bei 4’225.35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 36.198 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.196 Prozent auf 4’202.04 Punkte an der Kurstafel, nach 4’193.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’197.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’229.33 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 4’288.05 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 4’576.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 3’856.10 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 10.49 Prozent zu. Bei 4’607.07 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 19.80 Prozent auf 0.06 USD), First Republic Bank (+ 18.00 Prozent auf 0.02 USD), Generac (+ 11.26 Prozent auf 93.54 USD), Assurant (+ 11.09 Prozent auf 165.42 USD) und Trane Technologies (+ 11.06 Prozent auf 211.36 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Paycom Software (-39.31 Prozent auf 148.67 USD), Lumen Technologies (-28.42 Prozent auf 1.05 USD), Estée Lauder Companies (-18.25 Prozent auf 105.35 USD), Unum Group (-14.01 Prozent auf 42.05 USD) und Trimble Navigation (-14.00 Prozent auf 40.53 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 15’354’250 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.521 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch