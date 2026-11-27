S&P 500 998434 / US78378X1072
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27.11.2026 18:01:17
Gewinne in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Aufwind
Der S&P 500 gewinnt heute an Wert.
Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 1.42 Prozent fester bei 7’284.52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60.631 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.25 Prozent auf 7’272.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’182.78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’211.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’295.35 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.790 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 7’722.60 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 7’730.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der S&P 500 6’812.61 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.21 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 13.91 Prozent auf 83.85 USD), Coherent (+ 12.14 Prozent auf 220.00 USD), Skyworks Solutions (+ 6.97 Prozent auf 87.73 USD), Everpure A (+ 6.68 Prozent auf 101.02 USD) und Micron Technology (+ 6.68 Prozent auf 641.41 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-5.82 Prozent auf 531.31 USD), Robert Half (-4.39 Prozent auf 37.67 USD), Dollar Tree (-3.27 Prozent auf 147.24 USD), TJX Cos (-2.23 Prozent auf 142.83 USD) und J M Smucker (-2.19 Prozent auf 127.21 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22’141’728 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.