Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start stärker

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0.64 Prozent aufwärts auf 27’654.46 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.596 Prozent auf 27’641.17 Punkte an der Kurstafel, nach 27’477.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 27’677.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27’613.54 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’506.99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’121.16 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’941.67 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19.02 Prozent zu Buche. 27’677.46 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell BlackBerry (+ 6.00 Prozent auf 9.63 USD), TransAct Technologies (+ 4.86 Prozent auf 4.75 USD), Innodata (+ 4.33 Prozent auf 69.87 USD), Myriad Genetics (+ 3.93 Prozent auf 4.76 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.73 Prozent auf 1.02 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-8.23 Prozent auf 16.05 USD), inTest (-7.02 Prozent auf 14.04 USD), Patterson-UTI Energy (-3.12 Prozent auf 11.19 USD), Hub Group (-2.51 Prozent auf 28.02 USD) und Upbound Group (-2.48 Prozent auf 15.33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’441’861 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch