10.03.2026 16:01:38
Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich
Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.62 Prozent höher bei 22’836.56 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.119 Prozent fester bei 22’722.94 Punkten, nach 22’695.95 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 22’608.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’839.06 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’102.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23’654.16 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 17’468.32 Punkten auf.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.72 Prozent nach. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’061.97 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 17.04 Prozent auf 45.13 USD), Ultralife Batteries (+ 12.68 Prozent auf 6.00 USD), Microvision (+ 9.97 Prozent auf 0.60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 9.68 Prozent auf 505.50 USD) und Myriad Genetics (+ 8.73 Prozent auf 5.23 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen FreightCar America (-20.66 Prozent auf 10.06 USD), Intuit (-4.21 Prozent auf 453.75 USD), Blackbaud (-4.20 Prozent auf 45.18 USD), Expedia (-4.16 Prozent auf 231.48 USD) und Cerus (-3.89 Prozent auf 1.86 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’770’071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.806 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10.71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu AXT Inc.
