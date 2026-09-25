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Index-Performance im Blick 25.09.2026 16:00:53

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Derzeit geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

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Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.41 Prozent höher bei 27’048.79 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.117 Prozent auf 26’970.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’939.37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27’077.95 Punkte, das Tagestief hingegen 26’957.51 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’151.30 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 25’358.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’384.70 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Akamai (+ 9.59 Prozent auf 121.00 USD), AAON (+ 4.66 Prozent auf 88.20 USD), PDF Solutions (+ 4.16 Prozent auf 49.87 USD), Methode Electronics (+ 3.78 Prozent auf 15.11 USD) und Synopsys (+ 3.43 Prozent auf 439.47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-8.09 Prozent auf 1.25 USD), Donegal Group B (-5.05 Prozent auf 16.53 USD), Nortech Systems (-3.69 Prozent auf 10.95 USD), inTest (-3.41 Prozent auf 11.06 USD) und Consumer Portfolio Services (-3.20 Prozent auf 9.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’832’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.774 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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