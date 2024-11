Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Montag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 19’298.76 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.355 Prozent höher bei 19’355.34 Punkten in den Montagshandel, nach 19’286.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19’366.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’193.29 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 11.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’342.94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 16’745.30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13’798.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 30.70 Prozent. Bei 19’366.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 25.73 Prozent auf 340.00 USD), Cerus (+ 14.04 Prozent auf 2.03 USD), 3D Systems (+ 8.38 Prozent auf 3.62 USD), American Superconductor (+ 7.82 Prozent auf 36.81 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 7.33 Prozent auf 2.71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Monolithic Power Systems (-14.97 Prozent auf 647.31 USD), Cumulus Media A (-10.13 Prozent auf 0.79 USD), Sangamo Therapeutics (-5.92 Prozent auf 2.70 USD), Century Casinos (-5.23 Prozent auf 4.35 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-5.09 Prozent auf 5.03 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 39’016’692 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.388 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch