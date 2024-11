Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.95 Prozent auf 18’983.47 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.81 Prozent fester bei 18’772.76 Punkten in den Handel, nach 18’439.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 19’000.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’730.21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4.19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 18’137.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’366.85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’518.78 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 28.56 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’000.50 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Schnitzer Steel Industries (+ 20.74 Prozent auf 20.49 USD), Powell Industries (+ 18.13 Prozent auf 347.77 USD), Harvard Bioscience (+ 17.99 Prozent auf 2.82 USD), Associated Banc-Corp (+ 17.30 Prozent auf 28.14 USD) und Flushing Financial (+ 16.69 Prozent auf 18.04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen EXACT Sciences (-23.48 Prozent auf 54.72 USD), Ballard Power (-19.16 Prozent auf 1.35 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-7.14 Prozent auf 17.43 USD), Nissan Motor (-6.72 Prozent auf 2.71 USD) und VOXX International A (-6.20 Prozent auf 7.41 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 55’730’153 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.125 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch