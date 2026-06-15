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NASDAQ Composite-Marktbericht 15.06.2026 20:03:34

Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags kräftige Zuschläge

Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags kräftige Zuschläge

Anleger in New York zeigen sich heute in Feierlaune.

Intel
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Um 20:01 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 3.02 Prozent auf 26’671.86 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 2.16 Prozent auf 26’447.23 Punkte an der Kurstafel, nach 25’888.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26’438.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’687.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 26’225.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 22’105.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 19’406.83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.79 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 18.84 Prozent auf 115.49 USD), Americas Car-Mart (+ 13.88 Prozent auf 2.38 USD), Veeco Instruments (+ 10.80 Prozent auf 85.85 USD), FormFactor (+ 9.37 Prozent auf 152.26 USD) und JetBlue Airways (+ 9.08 Prozent auf 5.47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-43.27 Prozent auf 2.74 USD), Astronics (-19.65 Prozent auf 77.14 USD), Trend Micro (-17.01 Prozent auf 34.36 USD), Century Aluminum (-11.78 Prozent auf 53.98 USD) und Fiserv (-10.14 Prozent auf 48.33 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’674’676 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.279 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.47 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 388.84 Prozent bei der Grupo Financiero Galicia-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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