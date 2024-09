Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 17’974.27 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.260 Prozent auf 17’994.91 Punkte an der Kurstafel, nach 17’948.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’021.58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’936.37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’877.79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 17’689.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 13’211.81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21.73 Prozent aufwärts. 18’671.07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 19.00 Prozent auf 4.51 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 13.83 Prozent auf 2.14 USD), American Superconductor (+ 10.94 Prozent auf 24.44 USD), Innodata (+ 10.82 Prozent auf 15.46 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 10.61 Prozent auf 4.38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-9.71 Prozent auf 10.14 USD), Geron (-9.13 Prozent auf 4.28 USD), Cutera (-7.72 Prozent auf 0.70 USD), Nektar Therapeutics (-7.69 Prozent auf 1.20 USD) und Nissan Motor (-7.60 Prozent auf 2.77 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 46’983’539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.109 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

