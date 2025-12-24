Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.12.2025 22:33:54

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 23’613.31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.025 Prozent tiefer bei 23’555.95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23’561.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 23’621.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’527.97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.694 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’872.01 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 22’497.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’031.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22.47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 9.85 Prozent auf 1.45 USD), FreightCar America (+ 6.18 Prozent auf 11.52 USD), Geron (+ 5.26 Prozent auf 1.40 USD), inTest (+ 4.89 Prozent auf 7.51 USD) und PetMed Express (+ 3.80 Prozent auf 3.55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Amtech Systems (-2.73 Prozent auf 12.48 USD), Microvision (-2.66 Prozent auf 0.91 USD), Donegal Group B (-2.41 Prozent auf 16.00 USD), Daktronics (-2.06 Prozent auf 18.52 USD) und Nortech Systems (-2.04 Prozent auf 7.20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’337’589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

