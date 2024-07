Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 2.44 Prozent höher bei 17’565.59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 2.05 Prozent auf 17’499.23 Punkte an der Kurstafel, nach 17’147.42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17’438.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’610.40 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17’732.60 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 15’657.82 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14’346.02 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 18.96 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18’671.07 Punkten. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 32.05 Prozent auf 175.95 USD), Modine Manufacturing (+ 16.23 Prozent auf 114.97 USD), Monro Muffler Brake (+ 16.01 Prozent auf 30.22 USD), Ultralife Batteries (+ 12.02 Prozent auf 12.21 USD) und NVIDIA (+ 11.81 Prozent auf 115.98 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Big 5 Sporting Goods (-32.85 Prozent auf 1.84 USD), Consumer Portfolio Services (-8.60 Prozent auf 9.14 USD), United Therapeutics (-5.79 Prozent auf 317.99 USD), JetBlue Airways (-4.95 Prozent auf 6.33 USD) und Taylor Devices (-4.36 Prozent auf 48.86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’472’632 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.092 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2024 hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch