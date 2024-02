Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.29 Prozent im Plus bei 15’801.68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.035 Prozent stärker bei 15’762.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15’756.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15’739.18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’813.27 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14’843.77 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 13’650.41 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Wert von 11’910.52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.01 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’813.27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Monolithic Power Systems (+ 16.31 Prozent auf 750.70 USD), MicroStrategy (+ 13.69 Prozent auf 577.56 USD), CSG Systems International (+ 12.88 Prozent auf 52.33 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11.41 Prozent auf 0.54 USD) und Century Casinos (+ 10.03 Prozent auf 3.51 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Omnicell (-11.58 Prozent auf 28.70 USD), NetGear (-10.06 Prozent auf 12.88 USD), Snap-On (-9.39 Prozent auf 266.85 USD), Ebix (-8.12 Prozent auf 2.25 USD) und Geospace Technologies (-7.53 Prozent auf 14.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die ImmunoGen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’069’445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.795 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 67.68 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch