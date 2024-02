Gewinne in New York: NASDAQ Composite legt zu

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1.18 Prozent auf 15’980.25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.308 Prozent auf 15’842.38 Punkte an der Kurstafel, nach 15’793.71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15’989.73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’831.76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.35 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 14’857.71 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Wert von 13’521.45 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 11’789.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.22 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’989.73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell New York Community Bancorp (+ 15.04 Prozent auf 4.82 USD), Agenus (+ 10.43 Prozent auf 0.77 USD), MicroStrategy (+ 9.47 Prozent auf 643.47 USD), FormFactor (+ 7.88 Prozent auf 42.03 USD) und Geron (+ 7.33 Prozent auf 2.05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen EMCORE (-36.70 Prozent auf 0.40 USD), Expedia (-18.55 Prozent auf 129.89 USD), Geospace Technologies (-18.04 Prozent auf 11.65 USD), Central Garden Pet (-17.38 Prozent auf 41.16 USD) und Amtech Systems (-14.53 Prozent auf 3.47 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 6’921’340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.854 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.18 erwartet. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 71.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch