NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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01.10.2026 20:03:24
Gewinne in New York: NASDAQ Composite fester
Der NASDAQ Composite gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.
Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.17 Prozent auf 26’907.86 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.489 Prozent auf 26’992.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’861.06 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’733.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’014.47 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.104 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’099.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’040.03 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 22’755.16 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.80 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Synopsys (+ 13.56 Prozent auf 493.91 USD), Innodata (+ 13.53 Prozent auf 74.66 USD), Cogent Communications (+ 7.83 Prozent auf 8.40 USD), CIENA (+ 7.47 Prozent auf 378.09 USD) und United Therapeutics (+ 7.14 Prozent auf 580.56 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8.07 Prozent auf 15.94 USD), Repligen (-6.58 Prozent auf 179.58 USD), Digi International (-3.83 Prozent auf 73.31 USD), IMAX (-3.76 Prozent auf 52.74 USD) und TransAct Technologies (-3.51 Prozent auf 4.67 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’074’765 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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