Gewinne in New York: NASDAQ Composite bewegt sich mittags im Plus

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.38 Prozent fester bei 22’459.72 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.375 Prozent fester bei 22’458.03 Punkten, nach 22’374.18 Punkten am Vortag.

Bei 22’569.64 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22’409.07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.02.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’578.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’693.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der NASDAQ Composite 17’808.66 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.34 Prozent nach unten. Bei 23’988.26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’061.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Elbit Systems (+ 12.86 Prozent auf 987.00 USD), Nissan Motor (+ 6.96 Prozent auf 2.32 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6.46 Prozent auf 5.44 USD), Cogent Communications (+ 6.41 Prozent auf 20.57 USD) und Expedia (+ 4.74 Prozent auf 242.42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-26.19 Prozent auf 3.58 USD), Commercial Vehicle Group (-11.60 Prozent auf 3.20 USD), Computer Programs and Systems (-8.93 Prozent auf 16.02 USD), AXT (-8.66 Prozent auf 44.20 USD) und Lifetime Brands (-6.70 Prozent auf 4.32 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’696’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.874 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10.99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch