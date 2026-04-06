Gewinne in New York: NASDAQ Composite bewegt letztendlich im Plus

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.54 Prozent höher bei 21’996.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.277 Prozent höher bei 21’939.80 Punkten in den Montagshandel, nach 21’879.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21’864.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22’052.41 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 06.03.2026, einen Stand von 22’387.68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 23’547.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15’587.79 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5.33 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 19.94 Prozent auf 4.27 USD), Lifetime Brands (+ 8.46 Prozent auf 6.28 USD), inTest (+ 8.21 Prozent auf 15.29 USD), Comtech Telecommunications (+ 6.76 Prozent auf 3.79 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.56 Prozent auf 127.69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Powell Industries (-65.92 Prozent auf 186.72 USD), AXT (-20.53 Prozent auf 41.99 USD), Taylor Devices (-12.02 Prozent auf 50.56 USD), Sangamo Therapeutics (-7.16 Prozent auf 0.28 USD) und TransAct Technologies (-5.52 Prozent auf 3.25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24’653’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.72 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch