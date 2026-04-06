Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’656 -0.4%  Bitcoin 55’746 0.9%  Dollar 0.7982 -0.2%  Öl 109.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Roche, Novartis & Co.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
Iran-Krieg belastet weiterhin: US-Börsen am Ostermontag letztlich fester
Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus
Deutliche Warnung von JPMorgan: Tesla-Aktie droht Kursverlust von bis zu 60 Prozent
Börsen in Asien in Grün: Spekulationen über Waffenstillstand im Nahen Osten geben Halt
Suche...
eToro entdecken

Photronics Aktie 962340 / US7194051022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 06.04.2026 22:33:23

Gewinne in New York: NASDAQ Composite bewegt letztendlich im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite bewegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

AXT
38.34 CHF -6.60%
Kaufen Verkaufen

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.54 Prozent höher bei 21’996.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.277 Prozent höher bei 21’939.80 Punkten in den Montagshandel, nach 21’879.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21’864.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22’052.41 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 06.03.2026, einen Stand von 22’387.68 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.01.2026, einen Stand von 23’547.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15’587.79 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5.33 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 19.94 Prozent auf 4.27 USD), Lifetime Brands (+ 8.46 Prozent auf 6.28 USD), inTest (+ 8.21 Prozent auf 15.29 USD), Comtech Telecommunications (+ 6.76 Prozent auf 3.79 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.56 Prozent auf 127.69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Powell Industries (-65.92 Prozent auf 186.72 USD), AXT (-20.53 Prozent auf 41.99 USD), Taylor Devices (-12.02 Prozent auf 50.56 USD), Sangamo Therapeutics (-7.16 Prozent auf 0.28 USD) und TransAct Technologies (-5.52 Prozent auf 3.25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24’653’969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.72 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com