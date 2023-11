Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 14’265.86 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.590 Prozent stärker bei 14’283.82 Punkten, nach 14’199.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’359.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’226.63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.928 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 12’983.81 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13’505.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der NASDAQ Composite bei 11’174.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 37.34 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sify (+ 8.11 Prozent auf 1.60 USD), Microvision (+ 7.05 Prozent auf 2.43 USD), EMCORE (+ 6.75 Prozent auf 0.39 USD), ImmunoGen (+ 6.11 Prozent auf 16.14 USD) und Dixie Group (+ 6.02 Prozent auf 0.67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen QC (-37.90 Prozent auf 0.62 USD), Innodata (-20.67 Prozent auf 6.64 USD), USCorp (-10.34 Prozent auf 0.00 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.28 Prozent auf 13.50 USD) und Autodesk (-6.90 Prozent auf 202.66 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’259’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.727 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie weist mit 2.28 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 42.01 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

