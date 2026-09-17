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Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 16:01:05

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am vierten Tag der Woche.

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Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1.47 Prozent höher bei 29’371.75 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1.58 Prozent fester bei 29’401.54 Punkten, nach 28’945.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29’414.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’305.90 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.66 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’995.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’670.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’223.69 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16.53 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 6.89 Prozent auf 260.80 USD), Marvell Technology (+ 6.73 Prozent auf 245.18 USD), Astera Labs (+ 5.85 Prozent auf 284.92 USD), Sandisk (+ 5.84 Prozent auf 1’608.72 USD) und Micron Technology (+ 5.70 Prozent auf 979.32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen CoreWeave (-3.37 Prozent auf 80.54 USD), Copart (-2.69 Prozent auf 29.99 USD), AppLovin (-2.35 Prozent auf 318.90 USD), Axon Enterprise (-2.29 Prozent auf 457.69 USD) und T-Mobile US (-1.69 Prozent auf 173.29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’437’538 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.92 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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