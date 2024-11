Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1.54 Prozent auf 21’101.57 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.554 Prozent stärker bei 20’896.41 Punkten in den Handel, nach 20’781.33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21’132.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’896.41 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 5.45 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 07.10.2024, bei 19’800.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17’867.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’296.02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 27.55 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 21’132.80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 12.25 Prozent auf 25.48 USD), Warner Bros Discovery (+ 11.81 Prozent auf 9.37 USD), Gilead Sciences (+ 6.77 Prozent auf 97.90 USD), JDcom (+ 6.62 Prozent auf 41.23 USD) und ANSYS (+ 6.58 Prozent auf 355.58 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil MercadoLibre (-16.21 Prozent auf 1’774.05 USD), Enphase Energy (-4.30 Prozent auf 71.59 USD), Charter A (-3.67 Prozent auf 393.04 USD), CSX (-3.58 Prozent auf 35.56 USD) und Old Dominion Freight Line (-3.16 Prozent auf 222.91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48’581’013 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.192 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Super Micro Computer-Aktie mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

