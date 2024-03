Gewinne in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.79 Prozent fester bei 18’175.04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.197 Prozent höher bei 18’067.70 Punkten in den Handel, nach 18’032.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 18’003.24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’200.91 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.837 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 17’546.10 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.12.2023, einen Stand von 16’554.16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12’562.61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9.86 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18’416.73 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 4.55 Prozent auf 40.40 EUR), Lucid (+ 4.26 Prozent auf 2.82 USD), Enphase Energy (+ 4.18 Prozent auf 113.72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3.61 Prozent auf 132.29 USD) und Booking (+ 2.93 Prozent auf 3’608.83 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sirius XM (-3.13 Prozent auf 3.87 USD), Moderna (-1.80 Prozent auf 103.22 USD), Charter A (-1.29 Prozent auf 294.73 USD), IDEXX Laboratories (-1.18 Prozent auf 528.13 USD) und Illumina (-1.07 Prozent auf 131.74 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie. 10’032’570 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

