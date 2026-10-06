Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.66 Prozent fester bei 31’281.08 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.576 Prozent auf 31’255.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’076.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 31’208.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’361.37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’544.16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 29’697.87 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 24’978.56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.10 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 14.70 Prozent auf 306.96 USD), Nebius (+ 8.75 Prozent auf 252.91 USD), Astera Labs (+ 7.04 Prozent auf 387.84 USD), Marvell Technology (+ 6.19 Prozent auf 288.04 USD) und CoreWeave (+ 5.39 Prozent auf 92.10 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Seagate Technology (-8.94 Prozent auf 807.75 USD), Western Digital (-6.73 Prozent auf 411.90 USD), DexCom (-3.84 Prozent auf 83.56 USD), KLA (-3.64 Prozent auf 199.32 USD) und Lam Research (-3.48 Prozent auf 333.78 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 13’732’036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5.123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.34 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch