25’201.26
Pkt
73.62
Pkt
0.29 %
23:06:10
NASDAQ 100 aktuell 11.02.2026 22:34:01

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch legte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.29 Prozent auf 25’201.26 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.829 Prozent auf 25’335.91 Punkte an der Kurstafel, nach 25’127.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’980.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’382.84 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.992 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’766.26 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Stand von 25’533.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’693.52 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.019 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24’455.40 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 9.94 Prozent auf 410.34 USD), Gilead Sciences (+ 5.82 Prozent auf 155.80 USD), ON Semiconductor (+ 5.64 Prozent auf 71.18 USD), NXP Semiconductors (+ 5.55 Prozent auf 249.75 USD) und T-Mobile US (+ 5.07 Prozent auf 209.54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Atlassian (-6.40 Prozent auf 86.97 USD), CoStar Group (-5.86 Prozent auf 47.87 USD), Workday (-5.66 Prozent auf 144.55 USD), eBay (-5.26 Prozent auf 82.88 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5.21 Prozent auf 126.07 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 34’249’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’547.08 11.02.2026 17:31:39
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’201.26 0.29%

