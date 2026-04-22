Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’068 -0.5%  SPI 18’486 -0.6%  Dow 49’500 0.7%  DAX 24’210 -0.3%  Euro 0.9177 0.1%  EStoxx50 5’910 -0.3%  Gold 4’732 0.4%  Bitcoin 62’195 4.4%  Dollar 0.7834 0.3%  Öl 101.8 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Grund für technische Problem ermittelt - Störung behoben
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BitMine besitzt jetzt vier Prozent aller ETH-Coins - Tom Lee mit sagenhafter Prognose für Ethereum
UBS-Aktie in Rot: Bund erwartet klar tiefere Kapitalanforderungen
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

26’836.94
Pkt
357.46
Pkt
1.35 %
18:11:11
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Performance im Blick 22.04.2026 18:01:01

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Für den NASDAQ 100 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.34 Prozent stärker bei 26’834.33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.893 Prozent stärker bei 26’715.92 Punkten in den Handel, nach 26’479.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26’662.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’851.20 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’898.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25’518.35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 18’276.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’851.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.97 Prozent auf 178.68 USD), Arm (+ 8.92 Prozent auf 191.15 USD), Intuitive Surgical (+ 7.95 Prozent auf 487.18 USD), Micron Technology (+ 5.99 Prozent auf 476.31 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.16 Prozent auf 296.33 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-4.85 Prozent auf 181.61 USD), T-Mobile US (-3.44 Prozent auf 188.67 USD), lululemon athletica (-3.13 Prozent auf 161.49 USD), Dollar Tree (-2.07 Prozent auf 101.68 USD) und Cognizant (-1.94 Prozent auf 59.28 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’337’354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.178 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7.30 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

12:22 Ein solider Start in die US-Gewinnsaison
09:51 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
09:14 Marktüberblick: Beiersdorf schwächelt nach Zahlen
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ins Minus gedreht
21.04.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Nikkei 225 Exchange Traded Fund, S&P 500 Index®, EURO STOXX 50® Index, Swiss Market® Index
21.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
21.04.26 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’596.75 19.75 S0VBMU
Short 13’890.56 13.83 BY8SXU
Short 14’400.20 8.97 BZWSSU
SMI-Kurs: 13’067.63 22.04.2026 17:30:56
Long 12’501.98 19.04 S6OBEU
Long 12’233.13 13.83 S6IBVU
Long 11’711.06 8.87 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
ABB-Aktie klar im Plus: Umsatzsprung im Startquartal
Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Abend
Siemens-Energy-Aktie: Analysten zeigen sich weiterhin zuversichtlich
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
EVOTEC-Aktie deutlich höher: Goldman-Sachs-Einstieg rückt Aktionärskreis ins Rampenlicht
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Komplettübernahme von T-Mobile US wohl im Gespräch - Razzia bei Tochterfirma
Grösster Börsengang aller Zeiten? Elon Musk bereitet IPO der SpaceX-Aktie mit Machtanspruch vor

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 26’841.91 1.37%