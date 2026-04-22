NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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22.04.2026 18:01:01
Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge
Für den NASDAQ 100 geht es am Mittwochmittag aufwärts.
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.34 Prozent stärker bei 26’834.33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.893 Prozent stärker bei 26’715.92 Punkten in den Handel, nach 26’479.47 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26’662.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’851.20 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’898.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25’518.35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 18’276.41 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’851.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.97 Prozent auf 178.68 USD), Arm (+ 8.92 Prozent auf 191.15 USD), Intuitive Surgical (+ 7.95 Prozent auf 487.18 USD), Micron Technology (+ 5.99 Prozent auf 476.31 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.16 Prozent auf 296.33 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-4.85 Prozent auf 181.61 USD), T-Mobile US (-3.44 Prozent auf 188.67 USD), lululemon athletica (-3.13 Prozent auf 161.49 USD), Dollar Tree (-2.07 Prozent auf 101.68 USD) und Cognizant (-1.94 Prozent auf 59.28 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’337’354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.178 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf
In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7.30 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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