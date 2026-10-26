Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start des Montagshandels

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1.39 Prozent auf 29’358.62 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.325 Prozent auf 29’051.58 Punkte an der Kurstafel, nach 28’957.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’359.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’011.91 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 30’608.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28’128.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 25’358.16 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.47 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 6.05 Prozent auf 394.73 USD), Lumentum (+ 5.55 Prozent auf 798.11 USD), Synopsys (+ 4.17 Prozent auf 448.08 USD), NXP Semiconductors (+ 4.03 Prozent auf 244.40 USD) und Arm (+ 3.71 Prozent auf 218.13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen MercadoLibre (-10.28 Prozent auf 1’623.98 USD), PayPal (-3.05 Prozent auf 49.67 EUR), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.96 Prozent auf 141.69 USD), Moderna (-2.50 Prozent auf 195.10 USD) und Comcast (-1.56 Prozent auf 22.34 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’063’852 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.537 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch