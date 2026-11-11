NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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11.11.2026 18:00:21
Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester
Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Um 17:58 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2.74 Prozent auf 28’500.08 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.90 Prozent auf 28’267.33 Punkte an der Kurstafel, nach 27’740.80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28’500.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’102.75 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4.54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’883.15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’525.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’533.49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13.07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 24.56 Prozent auf 60.70 USD), Nebius (+ 17.24 Prozent auf 157.10 USD), Sandisk (+ 16.51 Prozent auf 1’001.96 USD), Lumentum (+ 14.98 Prozent auf 673.29 USD) und Micron Technology (+ 13.33 Prozent auf 821.79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Airbnb (-4.10 Prozent auf 179.23 USD), Microsoft (-2.55 Prozent auf 519.58 USD), Moderna (-1.89 Prozent auf 246.09 USD), Copart (-1.63 Prozent auf 31.78 USD) und Autodesk (-1.55 Prozent auf 256.08 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 29’162’175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.569 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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