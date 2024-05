Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.99 Prozent fester bei 17’890.80 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.75 Prozent auf 17’848.66 Punkte an der Kurstafel, nach 17’541.54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17’784.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 17’926.98 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.504 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’160.19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17’642.73 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, bei 13’030.21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8.14 Prozent aufwärts. Bei 18’464.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Amgen (+ 11.82 Prozent auf 311.29 USD), MercadoLibre (+ 8.27 Prozent auf 1’630.56 USD), Enphase Energy (+ 7.67 Prozent auf 114.20 USD), Apple (+ 5.98 Prozent auf 183.38 USD) und Constellation Energy (+ 4.66 Prozent auf 194.86 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Fortinet (-9.69 Prozent auf 58.88 USD), Illumina (-4.89 Prozent auf 117.93 USD), Starbucks (-2.43 Prozent auf 73.11 USD), PayPal (-1.91 Prozent auf 65.70 USD) und Zoom Video Communications (-1.61 Prozent auf 61.82 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’143’838 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.735 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch